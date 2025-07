A 22ª edição do Feijão de Ogun começa nesta segunda-feira (7) e se estende até o domingo (13), em uma semana de debates sobre políticas públicas para a população negra e fortalecimento da luta antirracista em Juiz de Fora. Com o tema “Gênero, raça e sexualidade – A resistência dos corpos negros”, a iniciativa busca enfrentar o racismo em todas as suas estruturas e dar visibilidade às comunidades de religiões de matriz africana.

Organizado pelo Movimento Negro Unificado (MNU) e pelo Instituto Feijão de Ogun, o evento vai além das discussões, manifestando-se também como um momento de agradecimento a Ogum, orixá da evolução. A tradicional saudação se transforma em ação solidária: o feijão, plantado, colhido e complementado por doações, é utilizado para preparar uma feijoada gratuita distribuída à comunidade na quadra da Escola de Samba União das Cores, no bairro Milho Branco.

Ao longo da semana, o Feijão de Ogun reafirma seu compromisso com a construção de propostas para a população negra e o combate ao racismo, celebrando a resistência por meio da cultura. Diversos espaços da cidade serão ocupados com intervenções culturais que incluem música, dança, exposições e exibição de filmes, fortalecendo o cenário artístico local. Entre os locais que receberão as atividades estão a Praça Presidente Antônio Carlos, o Calçadão da Rua Halfeld, a Praça João Pessoa, o Teatro Paschoal Carlos Magno e a Quadra da Escola de Samba União das Cores.

A programação inclui ainda a Caminhada Juiz de Fora Negra, um tour turístico que resgata a história dos povos de origem africana que foram fundamentais na construção do município, mas que muitas vezes são apagados da historiografia oficial.

Nesses espaços de diálogo e ocupação, o objetivo é construir propostas que ampliem a luta antirracista em Juiz de Fora e em todo o Brasil. O evento é inteiramente sem fins lucrativos, contando com a colaboração de diversos parceiros de diferentes setores para sua realização.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (7)

Abertura 22º Feijão de Ogun - Teatro Pascoal Carlos Magno

19h - Lançamento e apresentação do Documentário MNU - Movimento Negro Unificado 19h30 - Mesa Redonda com autoridades

20h - Palestra Magna com Paulo Azarias

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno - R. Gilberto de Alencar, 1 - Centro, Juiz de Fora - MG



Terça-feira (8)

19h - Caminhada pelos Territórios Livres

Local: Saída do Parque Halfeld, Rua Halfeld, Avenida Getúlio Vargas, Rua Dr. Paulo de Frontin e dispersão na Praça Presidente Antônio Carlos.



Quarta-feira (9)

18h - Abertura da exposição “Caminhos Ancestrais”, por Daniela Miranda

Local: Mercado Municipal

18h30 - Coral Akorin

Local: Mercado Municipal

19h - Roda de conversa “Entre peles e padrões: Identidade negra, masculinidade e dissidências sexuais”

Mesa: Tiago Azeviche (BA), Martvs das Chagas e mediação de Camilo Azarias Local: CCBM



Quinta-feira (10)

18h30 - Exibição do documentário “InterPretar-me”

19h - Roda de conversa “Herança e luta: Racismo e a realidade socioeconômica das famílias negras"

Mesa: Danielle Teles, Joana D’arc Talha, Jussara Alves e Mediação Dani Melo

Local: CCBM



Sexta-feira (11)

Praça Antônio Carlos

16h - Feira de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária

17h - DJ MCastro

19h - Samba de Colher convida Aline Crispin e Camila Brasil

21h - RT Mallone convida Maria Preta e BRK Mallone

23h - Encerramento



Sábado (12)

Caminhada Juiz de Fora Negra

10h às 12h - Do Parque Halfeld até o Mirante do São Bernardo

Valor: R$ 30,00

Praça Antônio Carlos

14h - Feira de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária

14h - Dj Anderson Fofão

15h - Samba D’Ilê convida Samba do Mato

16h45 - Maracatu Trovão da Roza

18h - Muvuka convida Òrúnmilá (RJ)

20h30 - Baile Black Bom (RJ)

23h - Encerramento



Domingo (13)

Quadra União das Cores

12h - Distribuição do Feijão de Ogun (Gratuito)

12h - Samba de Ogun convida Mulheres do Samba JF e Bateria Sensação

16h - Xirê de Ogun

17h - Ingoma