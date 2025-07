A Prefeitura de Juiz de Fora identificou crimes ambientais cometidos por um morador vizinho ao Parque Natural Municipal da Lajinha. A ação foi realizada pela Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, após denúncia.

As irregularidades incluem a captação ilegal de água dentro da unidade de conservação e a instalação não autorizada de um portão no muro de divisa da propriedade com o parque. As intervenções foram feitas sem autorização dos órgãos competentes.

Diante das infrações, foram lavrados autos de infração, suspensão e termo de intimação. A multa pode chegar a R$ 30 mil, conforme análise da Junta de Julgamentos Fiscais