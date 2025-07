Está totalmente bloqueado o trecho da Avenida Brasil entre o cruzamento com a Rua da Bahia e a Ponte Carlos Otto, nas proximidades da pista de skate, em Juiz de Fora. A interdição foi iniciada para a realização de obras da Cesama, com previsão de conclusão até a próxima semana.

A intervenção integra o processo de ampliação do volume de esgoto tratado no município. Nesta etapa, será implantada uma tubulação que ligará a Elevatória Independência ao interceptor da margem esquerda do Rio Paraibuna. A travessia passa justamente pela Avenida Brasil, nas imediações do Viaduto Augusto Franco.