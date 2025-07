Durante as férias escolares em Juiz de Fora, o Parque Municipal anuncia a abertura de 150 vagas gratuitas para sua Colônia de Férias, para crianças de 6 a 12 anos. O evento acontece entre os dias 15 e 25 de julho, de terça a sexta-feira, oferecendo uma programação diversificada, como oficinas de pintura, jogos, gincanas, além de atividades culturais e ambientais.

A iniciativa será dividida em duas semanas, com um total de seis turmas. As três primeiras turmas participarão entre 15 e 18 de julho, e as três restantes entre 22 e 25 de julho.

As vagas serão distribuídas por faixa etária: crianças de 6 e 7 anos; de 8 e 9 anos e de 10 a 12 anos

Todas as atividades acontecerão no período da manhã, das 8h30 às 11h30.

As inscrições são gratuitas e terão início nesta quinta-feira (10), a partir das 8h. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelos telefones (32) 3241-6532 ou (32) 3690-3655. No momento da ligação, será necessário informar o nome completo e idade da criança, o nome do responsável e um número de telefone com WhatsApp para contato.

Para o piquenique comunitário diário, cada criança deverá levar seu próprio lanche. No primeiro dia de participação na Colônia de Férias, os responsáveis precisarão assinar um termo de compromisso. É importante ressaltar que a presença dos pais ou responsáveis não é necessária durante o horário das atividades.

O Parque Municipal de Juiz de Fora está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, com a entrada de visitantes permitida até as 16h. Para quem utiliza o transporte público, as linhas 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra) atendem a região.