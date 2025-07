Dia 23 de agosto de 2025 é a data marcada para o retorno da Parada do Orgulho LGBT+ de Juiz de Fora, depois de uma década fora das ruas. O evento voltará a ocupar a Avenida Rio Branco, em três horas de percurso, em uma das maiores produções de visibilidade, resistência e celebração da diversidade.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (8), os organizadores apresentaram oficialmente a 14ª edição da Parada, que este ano terá o tema "Envelhecer LGBT+ – Respeite a nossa História!", uma homenagem ao ativista Marco Trajano, falecido em 2021, que ao lado do marido Oswaldo Braga marcou a história do movimento em Juiz de Fora. A frase de Marco — “Respeite a nossa história!” — ecoa agora como lema da luta pelas trajetórias das pessoas LGBT+ mais velhas.

A Parada é uma construção coletiva, que envolve todos os movimentos LGBT+ organizados de Juiz de Fora, reafirmando a força da articulação comunitária da cidade para ocupar espaços públicos e dar visibilidade à diversidade.



O cortejo da Parada, no dia 23/08, terá início às 12h com a concentração no Largo do Riachuelo e às 14h saída em direção ao Parque Halfeld, com chegada prevista às 17h, ambos na avenida Rio Branco, e seguirá com um mínimo de dois trios elétricos animando o público. A expectativa é reunir cerca de 40 mil pessoas na Parada.

Além do cortejo, a coletiva apresentou a programação completa do Rainbow Fest Brasil, que ocupa a Praça Antônio Carlos e outros espaços públicos da cidade entre os dias 18 e 24 de agosto, com expectativa de receber mais de 20 mil pessoas nos três dias principais.

A programação cultural continua mesmo após o Rainbow Fest, até 30 de agosto, com o tradicional Baile do Manifesto, realizado pela ASTRA, integrando a agenda estendida de atividades.

_______________________________________________________________________________

Programação Rainbow Fest Brasil (18 a 24/8)

18/08 – Segunda-feira – 20h

Abertura da Exposição “Memória em vestidos”

Mercado Municipal



19/08 – Terça-feira – 20h

Cinema LGBT – em parceria com o Polo Audiovisual de Juiz de Fora

Mercado Municipal



20/08 – Quarta-feira – 20h

Atividade cultural no Teatro Paschoal Carlos Magno



21/08 – Quinta-feira – a partir das 18h

Lounge do Mercado – DJ e Drags

Área de alimentação do Mercado Municipal



22/08 – Sexta-feira – a partir das 17h

Rainbow Fest Brasil – Dia 1

Praça Antônio Carlos



23/08 – Sábado – a partir das 12h

Rainbow Fest Brasil – Dia 2

Praça Antônio Carlos

12h – Concentração para a 14ª Parada do Orgulho LGBT+ de Juiz de Fora

Av. Rio Branco, Largo do Riachuelo

14h às 17h – Cortejo da Parada com trios elétricos Av. Rio Branco – em frente ao Parque

Halfeld



24/08 - Domingo – a partir das 12h

Rainbow Fest Brasil – Dia 3

Praça Antônio Carlos



25 a 30/08

Programação cultural estendida com o Baile do Manifesto, da ASTRA. Locais e horários

a serem divulgados

____________________________________________________________________

Sobre o GAG-MGM e o movimento LGBT+ em Juiz de Fora



O GAG-MGM (Grupo de Apoio Gay – Movimento Gay de Minas) foi fundado em fevereiro de 2011, como continuidade às atividades do histórico MGM – Movimento Gay de Minas.

Entre suas conquistas, destacam-se edições da Parada do Orgulho LGBT+ ao lado do MGM e 13 edições do Rainbow Fest Brasil, mobilizando mais de 200 mil pessoas ao longo dos anos.

O grupo foi reconhecido como uma das organizações sociais de maior sucesso na mobilização da população LGBT+ local e nacional, integrando o Ponto G de Cultura do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, que em 2012 lhe concedeu a Comenda do Mérito Cultural, entregue pela então presidente Dilma Rousseff.

Desde 2022, o GAG-MGM mantém parcerias com a Prefeitura de Juiz de Fora, através de termos de cooperação e fomento que financiam suas atividades anuais.