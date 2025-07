O 30º Torneio Leiteiro da Sarandira começa nesta quinta-feira (10), no campo da comunidade, a abertura oficial do evento está marcada para às 20h30 seguida de show com DJ Ricardo.

O evento segue até domingo (13) com entrada gratuita todos os dias e diversas atrações como shows, competição leiteira, cavalgada e o Projeto JF Lazer que levará brincadeiras gratuitas para toda a comunidade no sábado (12) a partir das 14h.

Haverá um esquema com ônibus extras para atender o público, conforme cronograma abaixo.

Confira a programação completa e os horários do transporte público:

Quinta-feira (10)

13h - Chegada dos animais

19h - Esgota (retirada do leite) dos animais

20h30 - Abertura oficial

21h - Show com DJ Ricardo

Sexta-feira (11)

8h - Primeira ordenha

20h - Segunda ordenha

21h - Show com Hugo e Alex

23h - Show com DJ Saulinho

Sábado (12)

8h - Terceira ordenha

14h - Projeto JF Lazer

19h - Quarta ordenha

20h - Entrega da premiação aos produtores

21h -Show com Nascimento

23h - Show com André dos Teclados

1h - Show com a Banda Estilo Vip

Domingo (13)

11h - Encontro de cavaleiros

14h - Show com Trio JRR

17h - Show com DJ PlayBoy



Ônibus Extras

A linha 313 terá horários extras de atendimento. Confira:

Quinta-feira (10):

Saída do Centro: 21h30

Retorno de Sarandira: 22h45

Sexta-feira (11):

Saída do Centro: 21h30

Retorno de Sarandira: 00h30

Sábado (12):

Saída do Centro: 22h30

Retorno de Sarandira: 3h