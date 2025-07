Inscrições estão abertas para o “Curso Prático de Iogurte e Bebida Láctea” para produtores rurais. A capacitação será realizada no dia 16 de julho, das 13h às 17h, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), na Rua Tenente Luís de Freitas, 116 - Santa Terezinha. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo formulário online.

O curso tem como objetivo capacitar produtores rurais para a produção de iogurtes e bebidas lácteas, agregando valor ao leite e ampliando as possibilidades de geração de renda nas propriedades. Serão priorizados para participação do curso, produtores registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ou que tenham algum serviço de inspeção e ou integrantes do Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas do Caminho Novo.

O curso será ministrado pelo professor Junio César Jacinto de Paula, com experiência em pesquisa aplicada na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e ênfase em tecnologia de queijos, desenvolvimento de novos produtos lácteos, bebidas lácteas, leites fermentados e aproveitamento sustentável do soro de leite.

A iniciativa é da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar (Seapa), em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig-MG).