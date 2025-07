A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) abriu processo seletivo de estágio para estudantes de graduação dos cursos de Artes ou Artes Visuais, História e Pedagogia - a partir do 2º período. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (16). Os interessados devem realizar o cadastro on-line no site da Agiel.

A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$500 por mês e Auxílio Transporte. O candidato selecionado atuará nas visitas interativas e mediadas nos circuitos expositivos do Museu e no parque; contribuirá nas atividades de pesquisa para auxiliar o desenvolvimento de ações educativas e experiências culturais; orientação aos visitantes e apoio em eventos.

Outras informações:

Telefone: (32) 3690-2004

E-mail: maprocultural@pjf.mg.gov.br