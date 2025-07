O Canil Municipal de Juiz de Fora realiza o 18º evento de adoção responsável no sábado (12), das 9h às 13h, no Parque Halfeld, centro da cidade.

O candidato à adoção responsável deve levar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O interessado passará por uma entrevista com a equipe do Canil para analisar se está apto a levar um pet para casa. É importante levar uma caixa de transporte ou coleira para guiar em segurança seu amigo para casa.



Além do evento de adoção, será feita a microchipagem dos animais da cidade de forma gratuita. O procedimento, especialmente em cães e gatos, é seguro e eficaz para identificá-los, facilitando a sua recuperação em caso de perda e contribuindo para o combate ao abandono animal. O microchip é um pequeno dispositivo que é implantado sob a pele do animal, contendo um código único que permite a sua identificação.

Outras atividades de cuidado e proteção integram o evento, como a vacinação antirrábica animal. A ação do Canil Municipal também é uma oportunidade para atualização do cartão vacinal de pets do público geral de forma totalmente gratuita.

"Me adota aí!"

A campanha “Me adota aí!” foi lançada com o objetivo de garantir um lar para os animais que estão no Canil Municipal. Os interessados em adotar um amigo podem fazer uma visita, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30, de segunda a sexta-feira. Além disso, também pode ser feito agendamento para outros dias, pelo telefone (32) 98416-3648.

O Canil fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, bairro São Damião.

Tags:

Parque Halfeld