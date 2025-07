A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) aprovou nessa quarta-feira, (9) o Projeto de Lei que proíbe a comercialização, manuseio, queima e soltura de fogos de artifício ruidosos em Juiz de Fora. A proposta é de autoria da vereadora Kátia Franco (PSB) e dos vereadores Vitinho (PSB) e Marlon Siqueira (MDB). “A exposição a ruídos intensos pode provocar diversos prejuízos à saúde humana, como crises de ansiedade, pânico, distúrbios do sono, agravamento de doenças cardíacas e transtornos sensoriais, especialmente em crianças, idosos, pessoas com deficiência (PcDs), autistas, pessoas com hipersensibilidade auditiva e também aos animais, que possuem audição mais sensível e sofrem intensamente com os barulhos provocados por explosões”, afirmaram os vereadores.

Se virar lei, a medida vai valer para os artefatos com estampido que produzem sons acima de 70 decibéis. Os vereadores relataram ainda que os fogos de artifício geram acidentes como queimaduras, incêndios e traumas físicos e psicológicos. Consideraram o comprometimento da segurança pública e sobrecarga dos serviços de emergência. Em caso de descumprimento, o infrator deverá pagar multa de R$2.000. Os valores arrecadados com as multas serão doados para Secretaria do Bem-Estar Animal.

Os parlamentares destacaram que a proposta não visa proibir manifestações culturais, festividades e eventos públicos, mas apenas pretende restringir o uso de artefatos com efeito sonoro ruidoso. “Várias cidades brasileiras já vêm utilizando fogos de artifício com efeitos exclusivamente visuais, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o respeito à fauna e à promoção de uma cultura de paz e respeito mútuo”. Eles finalizaram ressaltando que a aprovação do projeto “representa um avanço nas políticas públicas de bem-estar urbano, saúde coletiva e proteção animal, promovendo uma convivência mais harmônica e segura entre todos os cidadãos e seres vivos do nosso município”.

O Projeto segue para contemplação e sanção da Prefeitura.