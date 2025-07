A tradicional Corrida da Fogueira chega à sua 76ª edição no sábado (19). O evento terá largada às 19h, na Praça do Bom Pastor, em Juiz de Fora, e conta com modalidades de corrida e caminhada para todas as idades.

A prova principal oferece duas opções para os participantes: uma corrida de sete quilômetros e uma caminhada de 3,5 quilômetros. O percurso se estende até o bairro Manoel Honório, utilizando a pista central dos ônibus da Avenida Barão do Rio Branco, com retorno pelo mesmo trajeto próximo à Rua Agassis.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (17), exclusivamente pelo site oficial do evento. Os valores para participação variam: R$ 125 para quem deseja o kit corredor completo e R$ 95 para quem optar por participar sem o kit.

A Corrida Infantil também será realizada no sábado (19) com largada mais cedo, às 16h, também na Praça do Bom Pastor. Para essa categoria, a inscrição custa R$ 47,50 e não inclui o kit.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer do município pelos telefones (32) 3690-7845 ou (32) 3690-7844 (Gabinete da SEL).