O Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), em Juiz de Fora, está com inscrições abertas para suas oficinas de férias, que acontecem entre os dias 22 e 26 de julho. Ao todo, são mais de 100 vagas distribuídas entre atividades voltadas para crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos.

As inscrições devem ser feitas a partir das 10h desta terça-feira (15), no site museudeartemurilomendes.com.br

Nesta edição, o museu oferece oficinas inéditas como bordado vagonite, origami, modelagem em biscuit, autorretrato com colagem, introdução à Libras e criação de personagens em estilo anime/mangá. Também retornam as tradicionais oficinas de pintura com pigmentos naturais, cerâmica fria e encadernação.

As oficinas são introdutórias e ministradas por membros da equipe do museu, bolsistas e convidados. Algumas atividades exigem materiais específicos, que serão informados por e-mail após a confirmação da inscrição. É possível se inscrever em mais de uma oficina, desde que respeitada a faixa etária, e cada inscrição deve ser feita individualmente.

Programação completa das oficinas: