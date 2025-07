O Shopping Jardim Norte inaugura neste sábado (12) o projeto “Manhã de Lazer”, um novo espaço gratuito de recreação ao ar livre para toda a família. A iniciativa acontece sempre aos sábados, das 8h às 12h, no estacionamento frontal do shopping, na Avenida Brasil, em Juiz de Fora.

Com 3.800 m² de área aberta, o local será destinado a atividades físicas e recreativas, como andar de bicicleta, patins, skate, jogar bola ou correr. Não é necessário fazer inscrição, e os participantes podem levar seus próprios equipamentos. O espaço contará com estrutura organizada e segura para o público de todas as idades.