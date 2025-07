O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na tarde desta quinta-feira (10), um incêndio em vegetação na Rua Eduardo Sathler, próximo ao condomínio Neo Residencial, em Juiz de Fora. As chamas se alastraram e ameaçaram atingir dois veículos estacionados próximos ao local.

Inicialmente, os bombeiros utilizaram abafadores para conter o fogo. Diante do risco iminente aos carros, foi necessário acionar uma viatura com bomba d’água. A equipe utilizou uma linha de combate conectada ao sistema do próprio condomínio para controlar as chamas na área crítica e proteger os veículos.