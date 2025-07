A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta sexta-feira (11), uma operação contra fraudes bancárias, cumprindo mandados de busca, apreensão e prisão preventiva no município de Ribeirão Preto. A ação é um desdobramento de uma investigação conduzida pela Delegacia da PF em Juiz de Fora.

A apuração teve início após a prisão em flagrante de uma mulher que tentava sacar valores de forma fraudulenta em uma agência da Caixa Econômica Federal, utilizando documentos falsos. Durante o interrogatório, a suspeita revelou ter sido aliciada por um homem residente em Ribeirão Preto. Segundo ela, o indivíduo teria fornecido os documentos falsificados, o cartão bancário da vítima e ainda a transportado até Juiz de Fora para realizar a fraude.

Com base nas diligências e informações coletadas, a PF identificou o suspeito, que foi localizado e preso em sua residência nesta manhã.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema, além de vítimas que possam ter sido lesadas pela organização criminosa.