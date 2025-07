O Festival de Inverno do Mercado Cultural AICE - FestivAice - começa nesta quinta-feira (17), em Juiz de Fora, a abertura traz a exposição “gerAções II”, às 18h, voltada às artes visuais e à produção local. Além da participação musical de Gustavo Duarte. Às 20h, haverá apresentações do Coral da UFJF e do Coro Municipal.

O festival segue até 31 de julho, com uma programação envolvendo arte, música, cinema, teatro, lançamentos, entre outras atividades.

Confira a programação completa:



Quinta-feira (17)

18h | Galeria Nívea Bracher: Exposição gerAções II (participação musical: Gustavo Duarte)

20h | Auditório: Apresentações do Coral da UFJF e do Coro Municipal



Sexta-feira (18)

20h | Auditório: Espetáculo teatral - Benze



Domingo (20)

17h | Auditório: Espetáculo teatral - Benze



Terça-feira (22)

18h | Lançamento do livro "Tudo que é bom acaba rápido", de Miguel Worcman e José Santos

19h | Mostra do Cinema de JF

Exibição dos filmes:

• ‘O último dia do Redentor’, de José dos Santos, 1987, 16 min

• ‘Congado’, de Alexandre Alvarenga, 2014, 12 min

• ‘Sob a sombra dos anjos’, de Rogério Terra Jr, 1999, 10 min

• ‘Calçadão’, de Franco Groia, 2001,19 min

• ‘Deus me livre’, de Alexei Divino, 2001, 17 min

• ‘Verdade ou Consequência’, de Aleques Eiterer, 2002, 13 min

• ‘Uma cidade com muitas câmeras’, de Alessandro Driê, 2016, 9 min

• ‘SVIAZ’, de Leo Ribeiro, 2016, 9 min

• ‘Por volta das seis’, de Patrícia Almeida, 2002, 9 min



Quarta-feira (23)

19h | Auditório: Hoje é dia de RAP - Encontro e apresentação de rappers de JF



Quinta-feira (24)

20h | Auditório: Grupo Makamba - Show Dança e Musicalidade: Conectando Raízes



Sexta-feira (25)

20h | Auditório: Espetáculo teatral - Um homem célebre



Sábado (26)

9h | Auditório: Traços da Memória - A Paisagem Cultural em Desenho (oficina com Vinícius Chagas)

Obs.: esta oficina terá um segundo encontro, no dia 02/08, para desenho em campo



Domingo (27)

17h | Auditório: Espetáculo teatral - Um homem célebre



Terça-feira (29)

19h | Auditório: Homenagem a José Sette

Exibição dos filmes:

• ‘Janela do Caos’, 2000, 30 min

• ‘Quebranto’, 2018, 85 min



Quarta-feira (30)

19h | Auditório: Lançamento de álbum - BRK Mallone



Quinta-feira (31)

20h30 | Auditório: Apresentações de Àkórin, Coral da Cesama e Coral Pró-Música