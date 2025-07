O que começou como um mutirão de Natal para garantir uma ceia digna durante o fim da pandemia, em outubro de 2021, transformou-se em um projeto robusto em Juiz de Fora. Liderado pela psicóloga Rita Santos, a iniciativa se tornou um exemplo de como a solidariedade, aliada à criatividade, pode gerar um impacto contínuo na vida de pessoas em vulnerabilidade.

A ideia inicial era simples: proporcionar uma refeição decente no Natal para algumas famílias. Mas uma forte mobilização, com a arrecadação de alimentos e doações em dinheiro garantiu comida excedente que foi também distribuída para pessoas em situação de rua na mesma noite, um gesto que plantou a semente para o que viria a seguir.

- Do Natal à Sustentabilidade: A Força das Doações de Roupas

O desconforto em pedir doações constantes levou Rita a buscar uma alternativa. Surgiu então a ideia de realizar lives de venda de roupas usadas, pela página do projeto "Ninguém Solta a Mão de Ninguém", uma forma de arrecadar fundos de maneira menos onerosa para os doadores.

"A roupa é uma coisa que a pessoa não precisa ter o dinheiro. Quase todo mundo tem uma sacolinha de roupa para doar. Então, não ia onerar quem quisesse ajudar", explicou Rita.

O que começou como um meio para um fim se tornou o principal motor do projeto. Com a venda de peças doadas, a iniciativa conseguiu adquirir itens essenciais como um fogão industrial, um notebook e estantes metálicas, além de custear diversas ações ao longo do ano. Segundo Rita, todas as ações, exceto o Natal, que já tem uma tradição de doações específicas, são mantidas pela venda de roupas.

- Compromisso e Transparência: O Crescimento das Ações Sociais

Com as lives de vendas acontecendo mais frequentemente, agora sob a condução da própria Rita, o projeto ganha mais fôlego. A iniciativa mantém uma conta bancária exclusiva, garantindo total transparência e separação dos recursos pessoais de Rita. "Tudo que é do projeto, é do projeto", enfatizou.

As ações principais da iniciativa durante o ano incluem a Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Nesta última Páscoa, por exemplo, foram comprados 120 ovos de 250 gramas, 21 caixas de bombom e cestinhas, tudo com a venda de roupas acumulada entre janeiro e abril.

Agora, o projeto busca expansão para kits de recém-nascidos e distribuições de comida e roupas de inverno para pessoas em situação de rua.

- Curadoria e Destino Inteligente das Doações

A organização das doações de roupas é meticulosa. As peças em perfeito estado, sem furos, manchas ou desgastes, passam por uma curadoria e são destinadas à venda online. Roupas com pequenos defeitos, que podem ser facilmente reparados, são entregues a pessoas que têm como expor e vender presencialmente. Já as peças que não se enquadram para venda, mas ainda são úteis, são utilizadas na montagem de kits para moradores de rua.

A dedicação de Rita e o empenho em transformar doações de roupas em um motor de solidariedade contínuo fazem do projeto de Juiz de Fora um farol de esperança para uma sociedade mais igualitária.

- Saiba como ajudar:

Página do projeto nas redes sociais:

Instagram: @ninguemsoltaamaodeninguemjf