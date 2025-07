A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, na quinta-feira (10), dois projetos de lei que reconhecem a importância cultural e econômica do vinho na cidade. As propostas, de autoria do vereador João Wagner Antoniol (MDB), seguem agora para sanção do Executivo.

O Projeto de Lei nº 212/2025 declara o JFWine Festival como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Juiz de Fora. Criado em 2020, o festival começou como um jantar cultural e hoje é realizado anualmente em quatro dias de programação voltada à gastronomia e à história do vinho.

Já o Projeto de Lei nº 211/2025 institui o Dia Municipal do Vinho de Inverno, a ser celebrado em 22 de julho, durante o período do festival. A proposta visa fortalecer o enoturismo e fomentar o desenvolvimento regional.

Segundo o vereador, o vinho tem papel histórico e econômico relevante, com destaque para a técnica da dupla poda, desenvolvida pelo mineiro Murillo de Albuquerque Regina, que impulsionou a produção na região Sudeste. Ele considera que o festival e a data comemorativa são instrumentos de valorização cultural, geração de renda e estímulo ao turismo.