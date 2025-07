A previsão do tempo para Juiz de Fora indica uma semana de estabilidade climática, com predomínio de sol e temperaturas agradáveis. Não há expectativa de chuva nos próximos dias, o que deve favorecer atividades ao ar livre e a realização de eventos na cidade.

Entre esta segunda-feira (14) e a próxima quarta (16), os dias devem ser ensolarados, com céu limpo e variação de temperatura entre 9?°C nas madrugadas e até 26?°C durante as tardes. As manhãs serão frias, mas o calor aumenta ao longo do dia, especialmente no início da tarde.

Na quinta-feira (17), o tempo continua firme, embora com maior presença de nuvens. Mesmo assim, a temperatura sobe, com máxima prevista de 27?°C e mínima de 10?°C.

Já na sexta-feira (18) e no fim de semana, o sol volta a brilhar com mais intensidade. As máximas chegam aos 28?°C no sábado (19) e aos 29?°C no domingo (20), enquanto as mínimas se mantêm entre 12?°C e 13?°C.