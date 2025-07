O Trio Amadeus apresenta para o público de Juiz de Fora dois concertos à luz de velas, nesta quinta-feira (17), no Teatro Paschoal Carlos Magno. Às 18h30, o grupo musical de Belo Horizonte traz “Mestres da canção brasileira” e, às 20h, “Clássicos do rock” .

A apresentação “Mestres da canção brasileira à luz de velas” é composta pela interpretação de 15 canções brasileiras, de compositores eruditos e populares. O repertório inclui músicas de artistas renomados como Villa Lobos, Tom Jobim, Flavio Venturini, Claudio Santoro e Chico Buarque.

O segundo show, por sua vez, trará, com uma atmosfera intimista, a experiência de ouvir clássicos do rock interpretados com arranjos especiais ao som de harpa, violino e violão. O repertório inclui canções de bandas como Queen, Led Zeppelin, Metallica, Evanescence e Pink Floyd.

Os ingressos para cada apresentação podem ser comprados por R$140 (inteira) ou R$ 70 (meia-entrada), na plataforma DiskIngressos (https://www.diskingressos.com.br/grupo/2484/2025-07-17/mg/juiz-de-fora/combo-trio-amadeus-mestres-da-cancao-brasileira-e-classicos-do-rock-a-luz-de-velas).

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica na Rua Gilberto de Alencar, 1, Centro.