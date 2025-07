Um homem de 66 anos, militar reformado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira (14), na BR-267, em Juiz de Fora. O caso aconteceu por volta das 14h, na altura do km 115, nas proximidades do Condomínio Tamboré.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo conduzido pela vítima saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia, percorrendo cerca de 50 metros até parar. O motorista ficou encarcerado no interior do carro e apresentava múltiplas fraturas, já sem sinais vitais no momento da chegada da guarnição.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelos orgãos responsáveis.