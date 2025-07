Um morador em situação de rua, de cerca de 42 anos, foi atropelado por um trem na tarde desta terça-feira (15), no bairro Benfica, em Juiz de Fora. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, que foram acionadas via Central de Regulação.

No local, a vítima foi encontrada inconsciente e com múltimos traumas. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu já prestava os primeiros atendimentos quando os bombeiros chegaram. Segundo a equipe médica, o homem apresentava politraumatismos e dificuldades respiratórias.

Uma testemunha informou que avistou a vítima caída sobre os trilhos, com diversas escoriações, mas não soube precisar o horário nem as circunstâncias do atropelamento. Após os procedimentos de estabilização, a vítima foi encaminhada ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.