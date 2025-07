A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou o óbito de um detento de 37 anos, encontrado enforcado nesta terça-feira (15), na cela onde cumpria pena, na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora.

Policiais penais foram acionados por outros presos e o encontraram suspenso na porta da cela por uma corda amarrada ao pescoço, já sem sinais vitais. De acordo com as informações preliminares, dois presos assumiram a autoria do crime.

A unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. A direção da penitenciária ouvirá os presos que dividiam a cela com o homem.

As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil. A vítima havia sido admitida na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires em 2024. Ele possuía registros de passagens pelo sistema prisional desde 2008.