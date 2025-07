A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) definiu a rota de substituição de hidrômetros prevista para esta quinzena de julho, começando os trabalhos nesta terça-feira (15). De acordo com o cronograma, as regiões Norte, Oeste, Sul e Leste de Juiz de Fora serão as contempladas com o serviço, que tem como objetivo medir com precisão o consumo mensal de água, reduzindo os índices de perdas apurados pela companhia.

Conforme Portaria nº 155/2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a troca dos hidrômetros é recomendada a cada sete anos, em razão do tempo de vida útil do aparelho. No entanto, com o intuito de garantir a máxima confiabilidade do equipamento, a Cesama faz a substituição em tempo menor.

Veja abaixo o cronograma de substituições previstas:

Terça-feira (15) e Quarta-feira (16):

Região 15 – Norte

Barbosa Lage, Francisco Bernardinho, Jardim Natal, Jóquei Clube, Milho Branco I e II, Encosta do Sol, Amazônia, Vivendas da Fontes, Fazendinha Pedra Bonita, Fontesville I e II, Fazendinha do Belo Vale, Realiza e Colônia das Fontes.

Quinta-feira (17) à Sábado (19):

Região 20 – Oeste

Aeroporto, Jardins Imperiais, Martelos, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Parque Imperial, Parque Jardim da Serra, São Pedro, Serro Azul, Jardim Casablanca, Itatiaia, Tupã, Cidade Universitária, Granjas do Bosque, Santana, Cristo Redentor, Santos Dumont, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Marajoara, Parque Alto, Moradas do Serro, Jardim Universitário, Parque Guadalajara, Residencial Mandala Parque, Parque Residencial Lajinha, Adolfo Vireque, Jardim das Azaleias, Chalés do Imperador, Marilândia, São Clemente, Granville, Bosque Imperial, Portal do Aeroporto, Via do Sol, Reserva São Pedro.

Segunda-feira (21) à Sábado (26):

Região 03 – Sul

São Mateus, Dom Bosco, Teixeiras, Jardim Liú, Cascatinha, Jardim Bela Aurora, Ipiranga, Vila Kennedy e Estrela Sul

Segunda-feira (28) à Quinta-feira (31):

Região 08 – Leste

Aracy, Costa Carvalho, Jardim do Sol, Santa Cândida, Santos Anjos, São Sebastião, Vila Alpina, Vila São Benedito, Vila Bernardo, Vitorino Braga, Parque ABC, Parque São Vicente, Parque Guajajaras, Loteamento Bonsucesso, Vila São Sebastião, Bosque dos Pinheiros e Cesário Alvim. Trechos das avenidas Sete de Setembro e Brasil, das ruas Santo Colsera, Luiza Colsera, Joaquim Henrique Vianna, Coronel Cristóvão de Andrade, Halfeld, no Centro.