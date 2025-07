Na noite desta terça-feira (15), por volta das 23h, o Corpo de Bombeiros Militar evitou a queda de um veículo em um barranco de aproximadamente 10 metros no Hospital Ana Nery, localizado na Rua Diomar Monteiro, nº 1280, no bairro Grama, em Juiz de Fora.

O carro, conduzido por uma mulher de 69 anos, ficou preso à beira da encosta após a motorista perder o controle da direção. Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento terrestre com pontos de ancoragem duplos, cordas e sistema blocante tipo fusível para estabilizar o veículo.

Durante o resgate, uma médica do hospital orientou a condutora a permanecer imóvel até que a ancoragem fosse concluída. Após a estabilização, a vítima foi retirada com segurança. No momento da remoção, o veículo chegou a se mover, mas foi contido pelo sistema de segurança montado pela equipe. A idosa foi avaliada e liberada sem ferimentos. O carro foi removido com o auxílio de um guincho.