Juiz de Fora entra para a história ao realizar o primeiro Arraiá LGBTQIAPN+ da cidade em praça pública com apoio da Lei Murilo Mendes. O evento, intitulado "O Bailão da Saraah", será realizado no dia 26 de julho, das 15h às 22h, na tradicional Praça Presidente Antônio Carlos, com entrada gratuita. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura.



Inspirado nos arraiás populares do interior, o Bailão traz uma proposta inédita: unir o clima das festas julinas com a expressividade e representatividade da cultura queer, em especial da cena drag e sertaneja. O festival é idealizado pela artista multifacetada Saraah – drag queen, DJ, cantora e produtora cultural com mais de sete anos de atuação em Juiz de Fora e destaque em eventos nacionais e internacionais.



Após duas edições em espaços privados, o festival ganha agora um novo formato, mais

inclusivo e democrático: a primeira edição em espaço público e formato de festival, prometendo ser um marco na cena cultural da cidade.



PROGRAMAÇÃO

O Bailão terá mais de 7 horas de atrações, com DJs, quadrilha julina, apresentações de

artistas locais, shows de drag queens convidadas e a grande apresentação de Saraah, que

encerra o evento. Um dos destaques desta edição é a participação de duas estrelas do reality

Drag Race Brasil:

• Shannon Skarlett, drag queen natural de Piraúba-MG e participante da 1ª temporada

do programa;

• Mellody Queen, destaque da cena de Belo Horizonte e participante da 2ª temporada

do reality.

Entre as atrações locais confirmadas estão: Uiara Cardinally, Aurora The Witch, Titiago, Isma

Vep, Alma Quimera e Loren Z.



UM ARRAIÁ PARA TODES

Com expectativa de público de até 1.000 pessoas, o evento será aberto para todas as idades,

gêneros e orientações sexuais. Haverá também uma área kids com brinquedos infláveis, touro

mecânico e escorregador, garantindo a diversão das crianças e a tranquilidade das famílias.



SOBRE SARAAH

Saraah é uma das maiores representantes da cena queernejo, fusão da cultura pop

LGBTQIAPN+ com a estética country. Seu trabalho já passou por eventos como Miss Brasil Gay,

Semana do Orgulho de Juiz de Fora, Feira da Diversidade de São Paulo e casas noturnas em

Portugal, Rio de Janeiro e Minas Gerais.