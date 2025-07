O Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora aguarda o reconhecimento de um corpo masculino não identificado, que deu entrada na unidade nesta segunda-feira (14), após um acidente de trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Trata-se de um homem negro, com aproximadamente 1,50 metro de altura, barba grisalha e idade estimada em 50 anos. No momento do atendimento, ele vestia uma calça preta, com uma bermuda de tectel azul por baixo, além de um blusão caqui.

O IML solicita que possíveis familiares ou conhecidos compareçam à unidade, localizada na Rua Professora Carolina Coelho, nº 56, bairro Granbery, para auxiliar na identificação do corpo.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no IML de Juiz de Fora.

