A 4ª Feira da Diversidade Religiosa acontece neste sábado (19), das 9h às 18h, no Museu Ferroviário, localizado na Av. Brasil, 2001, Centro, em Juiz de Fora.

A iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e do Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa (CDR-JF) tem o objetivo de promover o diálogo sobre a importância do respeito às diferentes identidades religiosas, como também mostrar que o município zela e valoriza todas as formas de representação.



Na programação estão previstas apresentações culturais de diferentes grupos religiosos, mais de 40 stands com comidas típicas, exposição de artigos e itens característicos de cada religião, rodas de diálogo e mesas expositivas (Fé Bahá'í, Islão, Espírita, Cristianismo, Hinduísmo, Umbanda e Quimbanda).

Confira a programação das apresentações culturais:

9h - Abertura com o Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa e Lideranças Religiosas (momento inter-religioso)

9h30 - Louvores

10h - Palestra: Racismo Religioso / Debatedores: Dr. Pedro Rondon - Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OABJF, Dra Carina Dantas - Presidente da Comissão da Verdade, da Escravidão Negra no Brasil e Combate ao Trabalho Escravo Moderno e Dra. Michele Leão - Presidente da Comissão de Direitos Humanos

11h - Apresentação: Raízes de Axé, a União do Culto ao Òrìsà e as entidades de umbanda

12h - Caminho da Bem-Aventurança (salão de dança)

12h30 - Introdução a Língua de Yorùbá (auditório)

13h - Palestra: Diversidade religiosa no Brasil, Juiz de Fora e América Latina nas estatísticas e no Censo de 2022. Professores: Dr. Humberto Quaglio, Dr. Marcelo Camurça, Dr. Paulo Barrera e pesquisadora Rocío Espínola

15h - O mundo (Terra) está doente. Quais as soluções práticas e ao alcance de todos enquanto humanidade? Palestrante: Farhad Shayani

15h20 - SIMEB, Convenção Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil / Louvores, Ministração e Oração

15h50 - Conhecendo o Espiritismo com Varsan Mcauchar

16h10 - Ministração: Mauro Francisco Chagas “Ama ao teu próximo como a Ti mesmo”

16h30 - Grupo Trovão da Roza Maracatu

17h -Tambores Sagrados