Um incêndio em uma residência no bairro Parque Guarani, em Juiz de Fora, na manhã desta quarta-feira (16), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar. O incidente foi desencadeado por um desentendimento familiar, entre irmãos.

Um dos envolvidos teria cortado o outro, ateado fogo no imóvel onde moravam e, posteriormente, tentado se ferir.

As guarnições do Corpo de Bombeiros agiram para controlar as chamas e para evitar que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas. Simultaneamente, também prestaram apoio à Polícia Militar na retirada das vítimas do local.

Os dois homens, de 45 e 48 anos, foram socorridos com vida e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora. Ambos apresentavam sinais de inalação de fumaça e cortes superficiais pelo corpo que teriam sido causados por uma espátula de pedreiro.