A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu uma mulher apontada como mentora de um esquema de golpes com cartões bancários clonados, em Juiz de Fora. A ação, batizada de Operação Face Oculta, desmantelou, ainda, indícios de tráfico de drogas, resultando na prisão da suspeita e de seu companheiro nesta segunda-feira (14), além de apreensões de materiais ilícitos.

A segunda fase da operação, conduzida pela 7ª Delegacia de Polícia de Juiz de Fora, concentrou-se na captura da mulher de 26 anos. A prisão preventiva foi solicitada pela Autoridade Policial e autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora. A Justiça também deferiu um mandado de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo de dados telemáticos da investigada.

A prisão ocorreu em via pública, onde a suspeita foi abordada. Em sua posse, foram encontrados diversos cartões bancários de origem suspeita. O veículo e o aparelho celular da mulher também foram apreendidos.

O cumprimento do mandado de busca em sua residência, no bairro Vila Ideal, trouxe à tona outras evidências. No local, os policiais encontraram:

Aproximadamente 97g de pó branco, semelhante à cocaína (com laudo preliminar negativo para substância entorpecente conhecida até o momento);

Uma balança de precisão;

Cerca de 60 embalagens plásticas transparentes, tipicamente utilizadas para fracionamento de drogas;

Uma colher metálica pequena, comumente empregada na manipulação de entorpecentes;

E mais diversos cartões bancários.

A mulher e seu companheiro, também de 26 anos – que já havia sido investigado na fase inicial da operação –, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas em forma equiparada e associação para o tráfico. A Polícia Civil investiga a hipótese de que os valores obtidos com os golpes de cartões clonados estivessem sendo usados para financiar o comércio de entorpecentes na cidade.

Durante a operação, a presença de crianças no imóvel levou ao acionamento do Conselho Tutelar, que acompanhou toda a ação e garantiu o encaminhamento dos menores à avó materna.

A mulher presa possui um histórico criminal por estelionato, tendo sido beneficiada com liberdade condicional em dois processos anteriores. Esta será sua terceira audiência de custódia em menos de dois anos.

Ambos os investigados foram encaminhados ao sistema prisional de Juiz de Fora, onde permanecem à disposição da Justiça.