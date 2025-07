A Estácio Juiz de Fora promove, no próximo sábado (19), uma palestra gratuita voltada para mulheres empreendedoras ou que desejam abrir o próprio negócio. Com o tema “Finanças Empresariais e Pessoais – Educação Financeira para Empreendedoras”, o evento será realizado das 9h às 12h, na sala 219 do campus.

A atividade integra o projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), criado em 2021 para apoiar a autonomia financeira e emocional de mulheres em situação de vulnerabilidade. A mediação será da professora Tâmara Lis, coordenadora do projeto.

A palestra será conduzida por Evander Jesus da Silva Oliveira, executivo com mais de 25 anos de atuação no mercado financeiro. Ele é pós-graduado em Gestão de Finanças Corporativas e Recursos Humanos e possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. Atualmente, integra a COPSERF – Cooperativa de Serviços dos Profissionais de Instituições Financeiras da Zona da Mata.

Segundo Tâmara Lis, a proposta é oferecer um espaço de aprendizado acessível e prático para melhorar o controle financeiro pessoal e empresarial das participantes.

Dados da pesquisa IRME 2024 indicam que 48% das mulheres empreendem em busca de independência financeira, mas metade delas afirma não contar com ajuda na gestão do negócio, o que aumenta a sobrecarga. Desde sua criação, o MEE já beneficiou centenas de mulheres em Juiz de Fora e em outros estados, com ações nas áreas de gestão, marketing digital, saúde emocional e comunicação.