As obras para a despoluição do Rio Paraibuna avançam com a construção da Elevatória Mariano Procópio, uma ação da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A intervenção, que exige uma escavação de cerca de dez metros de profundidade, trará alterações no trânsito da Avenida Brasil a partir desta segunda-feira (21).

A companhia informa que parte da faixa de ônibus da avenida será bloqueada no trecho entre as ruas Doutor Duarte de Abreu e Barão de Ibertioga. Em decorrência dessa interdição, o ponto de ônibus do local foi realocado para o trecho logo à frente, na altura do número 6955.