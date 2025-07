Para a realização de obra da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) que está desviando uma rede de água tratada, nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Lourdes, a partir desta sexta-feira (18), o trecho da rua Professor Ricardo Musse, entre as ruas Inácio Gama e Nossa Senhora de Lourdes, ficará completamente interditado. Já a rua Inácio Gama irá operar em sentido único, entre as ruas Francisco Gonçalo de Faria e Alan Kardec, no sentido avenida Brasil.

A margem esquerda da avenida Brasil, entre a rua Alan Kardec e a Ponte Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho, irá operar em mão única sentido Bairro - Centro. Os veículos que vêm do Centro, para acessar os bairros Nossa Senhora de Lourdes e Santo Antônio, deverão seguir pela margem direita da avenida Brasil, acessando a Ponte Ernane de Andrade Santos, na altura da Empav.

Por conta das interdições, as linhas de ônibus que passam pelo local e atendem aos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio e Parque Serra Verde terão alterações no itinerário.

A previsão de duração das atividades é até o início de agosto.

Confira:

Linhas 438, 439, 440, 441

Sentido Bairro: …, Avenida Brasil (Margem Direita), acessa o trevo da Empav – Ponte Ernani de Andrade Santos, Avenida Brasil (Margem Esquerda), Rua Nossa Senhora de Lourdes (com exceção às sextas-feiras que será pela Rua José Rafael de Souza Antunes, por conta da Feira Livre), …

Linhas 443, 444, 445, 447

Sentido Bairro: …,Avenida Brasil (Margem Direita), acessa o trevo da Empav – Ponte Ernani de Andrade Santos, Avenida Brasil (Margem Esquerda), Rua José Rafael de Souza Antunes, ...



