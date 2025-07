A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) de Juiz de Fora traz uma programação para o período de férias escolares, com atividades gratuitas voltadas a públicos de todas as idades. A partir desta terça-feira (22) até 1º de agosto, o museu promoverá oficinas, visitas guiadas e apresentações musicais em seus espaços.

As oficinas infantis terão duração de 50 minutos e as crianças deverão estar acompanhadas por um responsável. Ao final de cada atividade, será possível aproveitar livremente os espaços do museu e do parque.

As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (21), por meio da plataforma Sympla. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (32) 3690-2200.

Confira a programação completa:

Semana 1 | Terça-feira (22) até sexta-feira (25)

14h – Visitas mediadas na exposição “Fios de Memória”

Faixa etária: livre | Sem necessidade de inscrição

Local: Entrada do prédio Mariano Procópio

Sábado (26)

16h – Sala de Música

36º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga apresenta

“Camille Saint-Saëns: Um francês em harmonia com o Brasil”, com o pianista Marco Orsini-Brescia

Faixa etária: livre

Semana 2 | 29 de julho a 1º de agosto



Terça-feira (29)

9h30 – Oficina “Descobrindo o Parque”

20 vagas | Faixa etária: 5 a 6 anos

Local: Lanchonete do Parque

14h – Oficina de desenho “Bobbie Goods do Museu Mariano Procópio”

30 vagas | Faixa etária: livre

Local: Entrada do prédio Mariano Procópio

Quarta-feira (30)

9h30 – Desenhando Memórias: visita guiada à exposição “Fios de Memória” e oficina de desenho

Faixa etária: 5 a 8 anos

Local: Entrada do prédio Mariano Procópio

14h – Oficina “Arte com Elementos Naturais”

Faixa etária: 7 a 8 anos

Quinta-feira (31)

9h30 – Visita guiada “Uma casa no Século XIX”

Faixa etária: 9 a 12 anos

Local: Villa Ferreira Lage – Entrada pelo prédio Mariano Procópio

14h – Oficina de Fotografia Digital

Faixa etária: idosos

Local: Lanchonete do Parque

Sexta-feira (1º)

9h30 – Visita mediada “A história entre paredes”, com os professores e arquitetos Lina Malta Stephan e Rodrigo Spinelli

20 vagas | Faixa etária: livre

Local: Entrada do prédio Mariano Procópio

14h – Visita mediada à exposição “Fios de Memória”

30 vagas | Faixa etária: livre

Local: Entrada do prédio Mariano Procópio

16h – Sala de Música

Reapresentação do concerto “Camille Saint-Saëns: Um francês em harmonia com o Brasil”, com Marco Orsini-Brescia

Faixa etária: livre