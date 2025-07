Durante a 76ª Corrida da Fogueira neste sábado (19), em Juiz de Fora, a partir das 18h, com maior parte do percurso ao longo da pista central da Avenida Barão do Rio Branco, no Centro, no trecho entre a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, no Bom Pastor, e a Rua Agassis, no Mariano Procópio. As principais alterações no trânsito acontecem no bairro Bom Pastor - onde será a largada e a chegada da corrida - e na Avenida Barão do Rio Branco.

O trânsito em toda a região central será afetado. A orientação é que todos estejam atentos à sinalização, faixas e orientações dos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) para garantir a segurança e a fluidez do trânsito com as mudanças.

Os motoristas devem evitar passar pelo local ao longo do evento, já que a maior parte dos cruzamentos da Avenida Barão do Rio Branco terão o fluxo interrompido durante a passagem dos corredores.

Rotas alternativas são indicadas para aqueles que desejam fazer a transposição na via, principalmente para ir e voltar dos bairros Bom Pastor, Santa Luzia, Alto dos Passos e Granbery.

Confira as mudanças no trânsito em cada via:

Na Avenida Barão do Rio Branco, a pista central, no trecho entre a Avenida Doutor José Procópio Teixeira e a Rua Agassis, ficará totalmente interditada. Já o trecho entre a Rua Senador Salgado Filho e a Avenida José Procópio Teixeira terá interdição total da pista lateral, sentido Centro, a partir das 18h de sábado (19). A pista será liberada quando não houver conflito com a corrida.

Na Avenida Doutor José Procópio Teixeira, o trecho entre a Rua Sales Duarte e Rua Doutor João Penido terá interdição total a partir das 8h de sexta-feira (18), até às 22h de sábado (19). Já o trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Edmundo Bittencourt terá interdição total nos dois sentidos a partir das 17h de sábado (19), até o término do evento.

Na Rua Doutor João Penido, o trecho entre as ruas Cristóvão Malta e Senador Salgado Filho terá inversão de sentido.

Por conta das interdições, serão 180 linhas de ônibus desviadas. As mudanças podem impactar os quadros de horários, gerando atrasos em alguns casos.

Confira:

Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150 e 155

Sentido Bairro / Centro: …, Rua Dr. José Eutrópio, Ponte Domingos Alves Pereira, Av. Brasil, Rua Benjamim Constant, Rua Jarbas de Lery e Av. Getúlio Vargas, ...

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Linhas 102 e 116 (Via Garganta):

Sentido Bairro/Centro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant (Viaduto Rosa Cabinda), Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas.

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Linhas 115, 117, 121, 125, 130, 136 e 151 (Via Garganta):

Sentido Bom Pastor / M. Honório: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista Lateral), ...

Sentido M. Honório / Bom Pastor: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista Lateral), ...

Linhas 111 e 112:

Sentido Santa Terezinha / Bom Pastor: …, Rua Dr. José Eutrópio, Ponte Domingos Alves Pereira, Av. Brasil, Rua Professor Godinho, Rua Henrique Burnier, Rua Tereza Cristina, Rua Coronel Vidal, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), …

Sentido Bom Pastor / Santa Terezinha: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Linhas 100, 104, 106, 108, 113, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 141 e 142:

Sentido Santa Terezinha/Bom Pastor: …, Rua Dr. José Eutrópio, Ponte Domingos Alves Pereira, Av. Brasil, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), ...

Sentido Bom Pastor/Santa Terezinha: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário das linhas será: … Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linha 129:

Sentido Centro / Bom Pastor: …, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), …

Sentido Bom Pastor / Centro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário da linha será: … Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linhas 137, 140, 143 e 145:

Sentido Manoel Honório/Bairro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), …

Sentido Bairro/Manoel Honório: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário das linhas será: …, Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linhas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210:

Sentido Bairro/Centro: …, Rua Américo Lobo, Av. Rio Branco (Pista Lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas, …

Sentido Centro/Bairro: …, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Centro / Manoel Honório), …

Linhas 211, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 226 e 299:

Sentido Manoel Honório / Bom Pastor: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Sentido Bom Pastor / Manoel Honório: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), ...

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário das linhas será: … Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linhas 221 e 222:

Sentido Bom Pastor / Manoel Honório: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Sentido Manoel Honório / Bom Pastor: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linhas 239, 249 e 259 :

Sentido Bairro / Centro: …, Rua Américo Lobo, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), …

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), Av. Governador Valadares, …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário das linhas será: …, Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linha 311:

Sentido Santa Tereza / Manoel Honório: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Sentido Manoel Honório / Santa Tereza: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Centro), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant, Av. Getúlio Vargas, ….

Linhas 402, 403, 404, 405 e 406:

Sentido Bairro/Centro: …, Rua Américo Lobo, Av. Rio Branco (Pista lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas, …

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (Pista Lateral), Av. Governador Valadares, …

Linhas 500, 501, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 528 e 537:

Sentido Bairro / Centro: …, Rua Dr. Romualdo, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Centro / Bairro), …

Linhas 516, 530, 533, 538, 540 e 542:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, ...

Sentido Centro / Bairro: Sem Alteração.

Linhas 539, 544, 548:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Presidente Itamar Franco, …

Linhas 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 620, 621 e 622:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, ...

Linhas: 611 e 612:

Sentido Esplanada / Granbery: …, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), ...

Sentido Granbery / Esplanada: …, Rua Dr. Antônio Carlos, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), ...

Linhas 626 e 636:

Sentido Bairro / Bom Pastor: …, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), …

Sentido Bom Pastor / Bairro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), Rua Silva Jardim, …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário das linhas será: … Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral), …

Linha 640:

Sentido Rodoviária / Centro: …, Rua Henrique Burnier, Av. Brasil, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor), ...

Sentido Centro / Rodoviária: …, Av. Presidente João Goulart, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Linhas 703, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 753, 757, 758, 761 e 767:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas, ...

Linhas 700,701,702,704,705,709,737:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, ...

Linha 766:

Sentido Bairro / Centro: …, Av. Brasil, Av. Rio Branco (pista lateral sentido Bom Pastor), ...

Sentido Centro / Bairro: …, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), …

Observação: Quando o cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário da linha será: … Av. Barão do Rio Branco, Rua Senador Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral)…