Juiz de Fora sediará a primeira edição da Conferência Municipal de Esporte no dia 13 de agosto, com o tema “O Esporte a Serviço de uma Cidade Educada, Saudável e Inclusiva”. O evento é promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora. As inscrições para participar devem ser feitas obrigatoriamente até o dia 7 de agosto.

O encontro acontecerá em dois turnos: pela manhã, das 8h às 12h, com palestras para até 400 pessoas sobre políticas públicas para o esporte no Brasil, no Teatro Paschoal Carlos Magno. Já à tarde, das 13h30 às 17h30, os participantes se reúnem no Ritz Plaza Hotel para discussões temáticas em grupos e a plenária final.

Para participar, é preciso se inscrever por este formulário online, escolhendo um eixo temático. Cada grupo será formado por até 70 pessoas. Quem participar sem inscrição, será somente ouvinte.

Na parte da tarde, os inscritos serão divididos por tema para debater propostas. Cada grupo vai contar com um coordenador, um relator e um delegado, que vai garantir a inclusão de políticas públicas para grupos que sofrem discriminação étnica, racial, religiosa e de gênero, entre outras.

Cada grupo apresentará até cinco propostas, que serão discutidas na plenária geral, com cerca de dez minutos para apresentação. No fim, cada relator entrega um resumo das discussões para a comissão organizadora que sintetiza o documento final da conferência.

Diferente de outras conferências, essa não vai eleger delegados para outras etapas estaduais ou nacionais. A proposta é abrir espaço para a discussão de políticas públicas e promover o fortalecimento do esporte como uma ferramenta de transformação social, educação e saúde na cidade.

Confira a lei municipal sobre o Plano Municipal de Esporte Lazer

Confira o regulamento da Conferência