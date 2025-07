O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) está com processo seletivo aberto para uma vaga de bolsista em Juiz de Fora. A oportunidade é voltada para graduados em Administração, Economia, Engenharia de Produção ou outras engenharias, com bolsa mensal de R$1.600.

A atuação será presencial, na Reitoria da instituição, localizada no bairro Estrela Sul, com carga horária de 40 horas semanais. O projeto é financiado pela Fapemig e tem como foco o fortalecimento da relação entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas, com ações voltadas à gestão de propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

As inscrições podem ser feitas até 20 de julho, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. É necessário anexar currículo Lattes atualizado, histórico escolar e diploma de graduação, todos em PDF.

A seleção será realizada em duas fases: análise de currículo e histórico (dia 21 de julho), seguida de entrevistas (dia 24). O resultado final será divulgado em 28 de julho.

Mais informações estão disponíveis no edital do processo seletivo, divulgado pelo Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do IF Sudeste MG.