O Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) recebe neste domingo (20), às 16h, a 19ª edição do projeto Concertos na UFJF. A apresentação faz parte da programação do MúsicaMAMM e contará com mais de dez músicos no palco.

Participam do concerto Arlana Dias, Beatriz Crivellari, Clara Mira, Farley Santana, Gabriel Sampaio, Ícaro Rodrigues, Júlia Salles, Laura Sahb, Luciane Borges, Maria Eduarda Cruz, Matheus Farias, Pedro Henrique dos Reis e Sara Gimenes.

O repertório traz composições de nomes consagrados da música, como Bach, Chiquinha Gonzaga e Vivaldi.

A iniciativa é organizada pelo professor Fernando Vago, do Departamento de Música da UFJF, em parceria com o aluno Leonardo Gavinho, do curso de Licenciatura em Música. A entrada é gratuita.