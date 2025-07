A partir desta segunda-feira (21), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cruzeiro do Sul e Furtado de Menezes passam a funcionar em novo horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos sábados, o atendimento permanece das 7h às 12h.

A mudança foi definida pela Secretaria de Saúde com base no monitoramento das demandas dessas regiões. Segundo o órgão, a alteração não reduz a oferta de serviços, apenas redistribui os atendimentos ao longo do novo expediente. As unidades continuarão com equipes completas e atendimento ininterrupto durante o funcionamento.

Confira como ficam os horários de atendimento das UBSs:

UBSs urbanas (segunda a sexta, das 7h às 19h; sábados, das 7h às 12h):

Alto Grajaú, Bairro Industrial, Bandeirantes, Borboleta, Centro Sul, Cidade do Sol, Dom Bosco, Esplanada, Filgueiras, Grama, Granjas Bethânia, Ipiranga, Jardim Esperança, Jardim Natal, Jóquei Clube I e II, Linhares, Marumbi, Milho Branco, Monte Castelo, Nossa Senhora Aparecida, das Graças, de Lourdes, Nova Era, Progresso, Retiro, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santa Rita, Santo Antônio, Santos Dumont, São Benedito, São Judas Tadeu, São Pedro, São Sebastião, Teixeiras, Vale Verde, Vila Esperança, Vila Ideal.

UBSs urbanas (segunda a sexta, das 7h às 17h; sábados, das 7h às 12h):

Barreira do Triunfo, Cruzeiro do Sul, Furtado de Menezes, Jardim da Lua, Parque Guarani, Vila Esperança, Vila Olavo Costa.

UBSs da zona rural (segunda a sexta, das 7h às 13h):

Igrejinha, Caeté, Chapéu D’uvas, Dias Tavares, Humaitá, Monte Verde, Paula Lima, Penido, Pirapetinga, Rosário, Sarandira, Toledos, Torreões, Valadares, Privilégio, Pires, Buieié, Palmital, Jacutinga.