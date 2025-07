A programação do “Julho das Pretas” começa nesta segunda-feira (22) e segue até sexta-feira (25), uma inciativa da Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com coletivos e ativistas da cidade. Com caráter político-cultural, o evento celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Tereza de Benguela,.

A iniciativa foi oficializada no calendário municipal por meio da Lei nº 14.661, de 19 de julho de 2023, e reúne diversos grupos de mulheres negras da cidade em uma programação que inclui visitas guiadas, exibição de documentário, rodas de conversa, aulas abertas e uma marcha de encerramento.

Confira a programação:

SEGUNDA (21)

PERFORMANCE “Deus é uma Mulher Preta”+ RODA DE CONVERSA "Os desafios e os desdobramentos da mulher negra na sociedade'' com Ciça Liberdade e Arielle Teles.

Local: Casa da Mulher

Endereço: Av. Garibaldi Campinhos, 169 - Vitorino Braga

Horário: 19h ÀS 21h

TERÇA (22)

VISITA GUIADA

Local: Centro de Preservação da Memória Negra

Horário: 18h30

Vagas limitadas

QUARTA (23)

Exibição do documentário "INTERPRETA-ME" + RODA DE CONVERSA - Debate sobre o documentário com Amanda Pinheiro do Conexão Melanina, Leila do Coletivo Ancestralidade, Isa do Coletivo Margens, representantes da OAB, Edna Alves da Casa Cirene Candanda e Lívia Calmon, Jornalista.

Local: CCBM

Horário: 18h30

QUINTA (24)

AULA DE DANÇA (Cíntia Ébano) + RODA DE CONVERSA (Tema: “Mulheres afrocentradas em movimento”. Grupo Aya e Coletivo Margem)

Local: Casa da Mulher

Horário: 19h

SEXTA (25)

MARCHA ANTIRRACISTA

Local: Parque Halfeld - Em frente ao Centro de Preservação da Memória Negra)

Horário Concentração: 17h30

Horário Saída: 19h

Trajeto: PH - Calçadão - Getúlio - PACA marcha é um momento simbólico de ocupação do espaço urbano e de afirmação das vozes, saberes e trajetórias das mulheres negras, reafirmando seu protagonismo na luta por equidade racial e de gênero.

Mais informações: Secretaria Especial das Mulheres - (32) 3690-7292.