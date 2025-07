A semana em Juiz de Fora promete um cenário climático diversificado, com a presença de sol em boa parte dos dias, mas também com neblina e a chance de chuvas passageiras. As temperaturas se manterão amenas.

A segunda-feira (21) se despede com uma noite de céu limpo. A temperatura máxima de hoje foi de 21ºC, e a mínima registrada ficou em 13ºC.

Já a terça-feira (22) amanhece com sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, com máxima de 24ºC e mínima de 13ºC.

A quarta-feira (23) começa com sol e neblina ao amanhecer, um fenômeno comum na região. No entanto, o volume de nuvens deve aumentar durante à tarde e à noite. A máxima será de 25ºC e a mínima de 14ºC.

A quinta-feira (24) traz uma mudança no padrão do tempo, com o céu nublado e a possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol deve aparecer entre pancadas de chuva, enquanto a noite promete tempo firme. As temperaturas variam entre 22ºC (máxima) e 15ºC (mínima).

Na sexta-feira (25), Juiz de Fora terá sol com algumas nuvens e previsão de chuva passageira. A noite será de muitas nuvens, mas sem precipitação. A máxima esperada é de 21ºC e a mínima de 15ºC.

O fim de semana começa com um sábado (26) de sol durante todo o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite, a formação de nevoeiro pode reduzir a visibilidade. A temperatura máxima será de 25ºC e a mínima de 15ºC.

Por fim, o domingo (27) terá sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. A noite será de muitas nuvens. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 26ºC e mínima de 15ºC.

Os moradores de Juiz de Fora devem se preparar para uma semana com variações, com manhãs frescas e tardes mais amenas, além da necessidade de um guarda-chuva em alguns momentos, especialmente na quinta e sexta-feira.

Tags:

Chuva | Previsão | Sol | tempo