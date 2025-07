A Cesama e a Empav firmaram uma parceria para melhorar a qualidade do asfalto em Juiz de Fora. Agora, ruas que recebem obras de remodelação e ampliação das redes de água e esgoto também passam por recapeamento completo, eliminando os tradicionais recortes no pavimento. Ao todo, 15 vias já estão sendo beneficiadas com a nova pavimentação.

A ação também evita intervenções em asfaltos com menos de 18 meses de aplicação, com análises técnicas específicas para cada caso. Além da melhoria no tráfego, o objetivo é modernizar as redes antigas de saneamento, substituindo tubulações obsoletas e insuficientes para a demanda atual.

Confira as vias contempladas na primeira etapa:

Santa Efigênia: Maria Aparecida de C. Silva, Jarbas de Oliveira Neves, Oito de Março, José Márcio Paschoalino e Dr. José Lanziotti

Bom Jardim: Luiz Fávero, Felício Anjo Baldi e Rua N

São Mateus: José Barbosa

Santos Anjos: Coronel Cristóvão de Andrade e Luiza Colsera

Santos Dumont: Avenida Paulo Botti

Nova Era: Guimarães Júnior e General Almerindo Sá Silva Gomes

Avenida Sete de Setembro (entre Coronel Cristóvão de Andrade e Luiza Colsera)

O trabalho será contínuo e novas ruas entrarão no cronograma à medida que as obras de saneamento avançarem.