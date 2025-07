A Prefeitura de Juiz de Fora deu início, nesta segunda-feira (21), às obras de reurbanização da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Barreira do Triunfo. Os trabalhos ocorrem no trecho entre a Rua Madre Teresa de Calcutá e o Anel Viário que dá acesso à BR-040.

Segundo a Secretaria de Obras, a intervenção prevê melhorias na iluminação pública, drenagem, paisagismo e sinalização. O objetivo é aumentar a segurança, prevenir alagamentos e melhorar a mobilidade de pedestres e motoristas.

Nesta fase inicial, estão sendo feitas as mobilizações para instalação do canteiro de obras. Não há interdição total do trânsito no local.

A obra será executada pela empresa Zaquieu Arquitetura e Construção LTDA, com recursos do programa Finisa, da Caixa Econômica Federal. A previsão de conclusão é para meados de 2026.