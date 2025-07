O Demlurb de Juiz de Fora convocou 22 candidatos aprovados no concurso público (edital nº 04/2024) para o cargo de Motorista II de Veículo Pesado. A listagem já está disponível na publicação do Atos do Governo.

Os convocados devem entregar a documentação exigida nos dias 22 e 23 de julho, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, na sede do Demlurb, localizada na Avenida Francisco Valadares, 1.000, Vila Ideal. A entrega deve ser feita no Departamento de Recursos Humanos (DRH), em envelope pardo, com originais e cópias dos documentos.

Entre os documentos obrigatórios estão: foto 3x4, documentos de identidade, CNH atualizada, CPF, título de eleitor com certidão de quitação, carteira de trabalho, certidões pessoais e dos dependentes, comprovantes de escolaridade e residência, além de certidões negativas de antecedentes civil e criminal.

A lista completa dos documentos pode ser conferida no site da Prefeitura, na seção Atos do Governo.