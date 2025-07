O mês de julho é sinônimo de celebração, pois nesta sexta-feira (25) é comemorado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes e motoristas. Conhecido por sua história de devoção e serviço ao próximo – que, segundo a tradição, incluiu carregar o próprio Cristo em uma travessia de rio –, o santo é um símbolo de proteção para todos que estão em movimento.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a devoção a São Cristóvão se manifesta em diversas comunidades. Bairros como Benfica e Centenário na própria cidade, além dos municípios de Rio Preto, Santos Dumont e São João Nepomuceno, preparam uma série de eventos para homenagear o padroeiro. A programação especial inclui missas, tríduos, carreatas e a tradicional bênção aos motoristas.

No bairro Centenário, que pertence à Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus, os festejos já começaram. A novena em honra a São Cristóvão teve início no último dia 16 de julho e se estende até esta quinta-feira (24). As celebrações diárias contam com a oração do Terço e Missa, além de mais programação. Para animar os encontros, haverá funcionamento de barraquinhas no salão da igreja após as celebrações.

Confira a programação completa:

Igreja São Cristóvão – Centenário (pertencente à Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus)

*A Capela fica na Rua Domingos Sávio, 553 – Bairro Centenário

Até esta quinta-feira (24) – Novena

18h – Oração do Terço

19h – Missa

Sexta-feira (25)

7h, 9h, 15h e 19h – Missas

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas no salão da Igreja após as Missas

Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão – Benfica (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A Capela fica na Rua Paulo Garcia, 613 – Bairro Jardim de Fátima

Quinta-feira (24) ao sábado (26) – Tríduo

Quinta-feira (24)

19h30 – Celebração da Palavra

Sexta-feira (25)

19h30 – Missa festiva

Sábado (26)

19h30 – Missa

Domingo (27)

9h – Missa e carreata com bênção especial aos motoristas e meios de transportes

Comunidade São Cristóvão – Rio Preto/MG (pertencente à Paróquia Senhor dos Passos)

*A Capela fica em São Cristóvão (Área Rural)

Sexta-feira (25)

16h30 – Missa

Sábado (2)

17h – Missa

Em seguida, funcionamento de barracas e show

Domingo (3)

14h – Missa

Em seguida, leilão e funcionamento de barracas

Comunidade São Cristóvão – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Santuário São Miguel e Almas)

*A Capela fica na Rodovia BR-040, Km 737 – São Pedro das Perobas (Área Rural)

Quinta-feira (24) ao sábado (26) – Tríduo

19h30 – Missa

Domingo (27)

14h – Carreata (saindo da Praça da Bíblia), seguida de bênção dos veículos e motoristas

após, Missa na Capela

Igreja São Cristóvão – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia Sagrada Família)

*A Capela fica na Rua Frederico Ozanan, 783 – Bairro São Cristóvão

Sexta-feira (25)

19h30 – Missa

Domingo (27)

9h30 – Carreata saindo da Capela São Cristóvão, seguido de missa, almoço e barracas.