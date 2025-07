Uma idosa de 73 anos foi encontrada morta dentro de sua residência na Rua Artur Angelo Petrato, no bairro Progresso, em Juiz de Fora, nesta terça-feira (22). O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que precisou forçar o portão externo para acessar o imóvel.

A vítima, que não tinha documentos pessoais no local, foi reconhecida por seu ex-marido. Segundo ele, a senhora morava sozinha na casa. Ela foi encontrada caída ao lado da cama.

A constatação do óbito foi feita pela médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU. Ao entrarem na residência, as autoridades notaram que a porta da cozinha já estava aberta, dispensando a necessidade de arrombamento da casa.

O local foi isolado para a chegada da Polícia Militar e do perito da Polícia Civil. As causas do falecimento ainda são desconhecidas