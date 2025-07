A Prefeitura de Juiz de Fora demoliu, no dia 5 de junho, um imóvel localizado no bairro Grajaú, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A casa estava situada em área com alto risco de desastres geológicos e já havia sido interditada pela Defesa Civil em fevereiro de 2024.

Mesmo com o risco de colapso, a moradora resistia em deixar o local. Após esgotadas as medidas administrativas, o MPMG instaurou um Inquérito Civil e recomendou a demolição imediata, considerando a irregularidade da construção e o perigo apontado pela Defesa Civil.

A moradora foi incluída no Programa de Auxílio-Moradia Emergencial e transferida em 2 de junho. Três dias depois, a demolição foi concluída com apoio de equipes da Defesa Civil e de outras secretarias municipais.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Habitação para solução definitiva de moradia.