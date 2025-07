Mais uma edição do evento “Me Adota Aí!” acontece neste sábado (26) em Juiz de Fora, uma iniciativa de adoção responsável de cães e gatos. A ação será realizada das 9h às 13h, no Parque Halfeld, no Centro, e marca a 20ª edição do projeto promovido pelo Canil Municipal.

Interessados em adotar um pet devem apresentar os seguintes documentos:

- Carteira de identidade

- CPF

- E comprovante de residência

Antes de levar o animal para casa, o candidato passará por uma entrevista com a equipe técnica. Para garantir o transporte seguro, é recomendado levar caixa de transporte ou coleira.

Microchipagem gratuita

Durante o evento, a equipe do Canil Municipal também realizará microchipagem gratuita de animais da população. O procedimento é seguro, rápido e essencial para a identificação do pet.

Vacinação antirrábica

A ação também contará com vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos.

Visitas e agendamentos no Canil

A campanha “Me Adota Aí!” é permanente e tem como principal objetivo garantir um lar acolhedor para os animais que estão no Canil Municipal. Quem não puder participar do evento neste sábado, pode visitar o Canil de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30. Também é possível agendar visitas em outros horários pelo telefone (32) 98416-3648.

O Canil Municipal está localizado na Rua Bartolomeu dos Santos, 680 – Bairro São Damião.