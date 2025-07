O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) de Juiz de Fora publicou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de 2025, nesta quarta-feira (23). As vagas ofertadas são para contratação temporária, nas funções de auxiliar de serviços e operador de máquinas I.

O atendimento para contestação e entrada de recurso, em conformidade com o modelo previsto nos Editais n.º 001/2025 e n°002/2025, será realizado nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), de 8h às 17h no Centro Administrativo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), localizado na Av. Francisco Valadares, nº 1000, Vila Ideal.

Os (as) candidatos(as) serão convocados(as) de acordo com a necessidade de atendimento ao serviço, seguindo a ordem de classificação. A convocação será feita por meio da publicação de Aviso no Portal Demlurb e através do Diário Oficial Eletrônico do Município, devendo os(as) interessados(as) comparecerem no prazo determinado pelo Departamento, caracterizando-se a ausência como desistência.

A lista completa pode ser conferida no site da Prefeitura, seção Atos do Governo. A ficha de recurso também pode ser acessada na página da Prefeitura.



