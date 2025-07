O edital do 2º Festival de Arte e Cultura da Juventude de Juiz de Fora foi lançado nesta segunda-feira (22). O evento será realizado no dia 18 de outubro, no Mercado Municipal, uma iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

O Festival tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às expressões artísticas da juventude juiz-forana, com atenção especial à pluralidade de identidades, territórios e vivências da cidade.

Confira as categorias premiadas:

- Batalha de Poesia (Slam)

- Breaking

- Skate

- Ballroom, com duas modalidades: Vogue Femme e Estética

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro, totalizando R$ 10 mil em premiações, além de certificados de participação.

Inscrições:

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 9 e 23 de setembro, por meio da plataforma Prefeitura Ágil. Haverá também atendimento presencial, mediante agendamento, na sede da Secretaria Especial de Direitos Humanos, para quem tiver dificuldade de acesso à internet.

Clique no link para visualizar o edital completo.



